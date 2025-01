Autor de dois tentos, Carlinhos avalia goleada do Flamengo: "Não fizemos mais do que a nossa obrigação"

O Flamengo desencantou no Campeonato Carioca e venceu pela primeira vez. Ainda com equipe alternativa, o Rubro-Negro aproveitou a vantagem numérica e goleou o Bangu por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Castelão, em São Luís, pela quarta rodada do Estadual. Autor de dois gols, Carlinhos avaliou a vitória.

"Motivo de muita alegria. A gente tem de dar honras e glórias a Deus por essa vitória com a camiseta do Flamengo, que é o mais importante. Uma instituição que a gente respeita muito. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ganhamos o jogo, ganhamos bem e agora é só relaxar um pouco, ir para a casa. Estamos há 12 ou 13 dias fora. É ver a nossa família e voltar com a cabeça tranquila, porque fizemos o nosso papel", afirmou o centroavante.

O Flamengo teve um homem a mais em campo a partir do oitavo minuto do jogo, após expulsão de Alex Moretti. Felipe Teresa abriu o placar na reta final da 1ª etapa. O Rubro-Negro atropelou no segundo tempo e ampliou com Wallace Yan, Carlinhos, duas vezes, e Guilherme.