Autor de dois gols, Vinicius Júnior comenta marca alcançada e revela desejo de seguir no Real Madrid

Nesta quarta-feira, o atacante Vinicius Júnior marcou dois dos cinco tentos da goleada do Real Madrid sobre o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões, e alcançou a marca de 101 gols com a camisa do clube. Deste modo, ficou mais próximo de ultrapassar Ronaldo Fenômeno, que tem 104 anotados pelo time espanhol.

Em entrevista à TNT Sports, o atleta comentou o feito e ainda admitiu que não esperava receber o prêmio de melhor em campo.

"Fiquei um pouco surpreendido quando recebi o troféu de melhor em campo, achei que dariam para o Rodrygo ou para Jude Bellingham, pois meu primeiro tempo não foi tão bom. Mas com a ajuda de todo o time eu melhorei um pouco na etapa final e consegui marcar os dois gols que me fizeram chegar aos 100 com a camisa do maior clube do mundo, no qual eu sempre sonhei estar", disse.