Athletico-PR x Operário: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR recebe o Operário, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. Em jogo no topo da tabela, o Furacão, terceiro colocado, espera vencer em casa para encostar no líder Cianorte, que tem nove pontos, três a mais que o rubro-negro. Por sua vez, o Operário está na segunda posição com sete pontos e espera pontuar fora de casa para se manter entre os primeiros.

ONDE ASSISITR