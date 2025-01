Athletico-PR entra na Justiça contra o Coritiba por preço de ingressos

Confira a nota completa do Athletico-PR:

O Athletico Paranaense ingressou com medida inominada no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná sobre os valores de preços de ingressos praticados pelo Coritiba Foot Ball Club para a torcida athleticana assistir ao clássico no Estádio Couto Pereira.

A medida foi protocolada no TJD-PR na tarde de terça-feira (21), antes do início das vendas de ingressos pelo Coritiba. O Athletico também notificou o Procon Paraná para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

O objetivo é obter decisão que assegure o direito dos torcedores athleticanos a acessarem o estádio do Coritiba no sábado pelo mesmo valor médio praticado aos torcedores da casa em setores de equiparável condição. Medidas que estão previstas na Lei Geral do Esporte e no Regulamento Geral da Competições Profissionais da FPF para 2025.

Ainda na noite de ontem (21), o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná emitiu despacho preliminar com intimação ao Coritiba e à Federação Paranaense de Futebol para que, no prazo de 24 horas, se manifestem a respeito da medida inominada protocolada pelo Athletico.

O Coritiba está cobrando da torcida athleticana um valor quatro vezes maior do que aquele praticado para setores que guardam a mesma disposição: arquibancadas sem cadeiras e sem coberturas. A promoção anunciada subverte o valor do tíquete médio da torcida mandante, reduzindo-o a 75 reais.