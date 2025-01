Arsenal derrota Dínamo Zagreb e encaminha classificação direta às oitavas da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sétima e penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, o Arsenal recebeu o Dínamo Zagreb no Emirates Stadium, venceu por 3 a 0 e encaminhou sua classificação às oitavas de final. Rice, Havertz e Odegaard balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 16 pontos, na terceira colocação da tabela, e se aproximou de carimbar seu passaporte à próxima fase da competição continental. De outro lado, com a derrota, o Dínamo Zagreb permaneceu com oito somados, na 26ª posição.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 10h (de Brasília), quando visita o Wolverhampton, no Molineux Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. No mesmo dia, às 13h30, o Dínamo Zagreb enfrenta o Istra 1961, pelo Campeonato Croata.