10 anos de Paulistão no Allianz Parque: os números da evolução do Palmeiras em casa

Além das quatro taças erguidas do principal campeonato estadual do país desde a inauguração do Allianz Parque, o Verdão atingiu a segunda colocação em três oportunidades (2015, 2018 e 2021) e foi eliminado na semifinal em outras três edições (2016, 2017 e 2019).

Nas 10 edições anteriores à abertura do estádio, realizado em parceria com a WTorre, o Palmeiras alcançou números bastante modestos, com apenas uma participação em final (em 2008, quando foi campeão). Neste período, o Alviverde passou por eliminações para times de menor expressão, como Ituano e Guarani, em 2014 e 2012, respectivamente, e chegou a nem se classificar para a fase de mata-mata, como em 2007 e 2010.

Nas outras competições, o Verdão também apresenta grande evolução desde a chegada do Allianz Parque, com quatro títulos do Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Copas do Brasil (2015 e 2020), duas Copas Libertadores da América (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Na arena, o Palmeiras já soma 308 jogos, 205 vitórias, 60 empates e 43 derrotas, além de ter marcado 587 gols e sofrer apenas 227.