Vargas irrita torcedores do Atlético em publicação de Zaracho

O comentário, apesar de pouco tempo no ar, foi condenado pelos torcedores do Atlético-MG. Além disso, o atacante chileno respondeu alguns torcedores que julgavam a sua atitude. "Eu li (os comentários) e curti todos, amigo!", comentou Vargas.

Eduardo Vargas atuou 167 vezes pelo Atlético-MG, entre 2020 e 2024. Com altos e baixos pela equipe mineira, o atacante marcou 33 gols e distribuiu 15 assistências, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, além da Super Copa do Brasil em 2022. Porém, o atleta saiu marcado pelo mau desempenho na final da Libertadores 2024, onde, apesar de marcar um gol para o time mineiro, Vargas perdeu duas chances claras que poderiam empatar o jogo para o Galo.

Com as saídas de Zaracho e Vargas, apenas Everson, Igor Rabello, Guilherme Arana e Hulk são remanescentes no atual elenco do Galo dos títulos de 2021 (Brasileirão e Copa do Brasil). Enquanto o meia argentino já treina no Racing, o atacante chileno está sem clube.