Thaciano tem fratura no nariz e terá de usar máscara em Santos x Palmeiras

Reforço do Santos para 2025, Thaciano terá de usar uma proteção nasal no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O meia-atacante teve uma pequena fratura no osso nasal no empate de 1 a 1 com a Ponte Preta, no último domingo, em Campinas (SP).

Thaciano estreou com a camisa do Peixe na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol. Ele começou no banco, mas foi acionado por Pedro Caixinha no decorrer do segundo tempo. Já diante da Macaca, ele atuou durante os 90 minutos.