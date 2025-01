São Paulo é superado pelo Franca e completa quinta derrota seguida no NBB

Nesta terça-feira, pelo NBB, o São Paulo visitou o Franca no Ginásio Pedrocão e perdeu por 75 a 65.

Com o resultado, o Tricolor seguiu em 12º, com os mesmos 31 pontos e 46.6% de aproveitamento. O time passa por má fase, já que perdeu a quinta seguida na competição. Do outro lado, o Franca se recuperou após três resultados negativos no NBB. O time, que seguiu em sexto, alcançou 33 pontos e 57.1% de aproveitamento.

O São Paulo retorna às quadras nesta quinta-feira, contra o São José, novamente pelo NBB. A partida acontece às 20h (de Brasília), no Ginásio do Morumbi. Já o Franca joga novamente no próximo domingo, diante do Pinheiros, pela Copa Super 8. O jogo acontece às 16h, no Ginásio Pedrocão.