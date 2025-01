Santos x Palmeiras: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Dentro de campo, o técnico Pedro Caixinha ainda busca a escalação ideal. O português espera contar com o retorno de Yeferson Soteldo. O meia-atacante não foi relacionado para a partida contra a Ponte por conta de uma entorse no tornozelo.

O atacante Willian Bigode, com uma lesão na coxa direita, e o lateral direito Aderlan, se recuperando de contusão no joelho esquerdo, estão na lista de desfalques.

O Santos está na vice-liderança do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, assim como o Guarani, que lidera. Portuguesa, com um, e Red Bull Bragantino, com zero, completam a chave.

O Palmeiras, por sua vez, pode contar com o retorno do time titular para o clássico. O técnico Abel Ferreira decidiu dividir o elenco neste início de temporada, devido ao calendário congestionado, e utilizou duas escalação completamente distintas nos dois primeiros jogos do Estadual.

A tendência, desta vez, é que o treinador português mande a campo uma mescla de jogadores entre esses dois grupos, sendo algo mais próximo da equipe considerada ideal. O garoto Thalys, elogiado por Abel, deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares.