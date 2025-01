Rodada da NBA: Zach LaVine marca 35 pontos e conduz Bulls à vitória

Na madrugada desta terça-feira, o Chicago Bulls contou com ótima atuação de Zach LaVine para bater o Los Angeles Clippers por 112 a 99, na Califórnia, pela NBA. O ala fez 35 pontos na partida e contribuiu com três rebotes para a vitória. Do lado dos Clippers, James Harden marcou um duplo-duplo com 17 pontos e dez assistências.