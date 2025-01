Portuguesa encerra preparação para encarar a Ponte Preta pelo Paulistão

Nesta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, a Portuguesa encerrou a preparação para encarar a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time visa vencer a primeira após uma derrota e um empate.

Sob o comando do técnico Cauan de Almeida, o elenco rubro-verde realizou atividades com bola.

Para a partida, o treinador deve repetir a mesma escalação do jogo realizado no último sábado, quando a Portuguesa cedeu o empate ao Novorizontino após abrir a vantagem de 2 a 0. O jogo marcou a despedida do Canindé, que agora será reformado.