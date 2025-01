Patrocinadora do São Paulo prepara bandeirão para clássico contra o Corinthians no Morumbis

Patrocinadora máster do São Paulo, a Superbet anunciou nesta terça-feira que prepara um bandeirão para o clássico contra o Corinthians. O Majestoso está marcado para acontecer no próximo domingo, no Morumbis.

De acordo com a empresa de apostas esportivas, o bandeirão cobrirá todo o anel da arquibancada do estádio, contemplando os setores sul, norte, leste e oeste. A ação ocorrerá antes do apito inicial do jogo.