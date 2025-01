No tie-break, Sesc/Flamengo perde do Paulistano Barueri pela Superliga feminina

Nesta segunda-feira, o Sesc/Flamengo perdeu do Paulistano Barueri por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 24/26, 25/23, 22/25 e 13/15, no Maracanãzinho, pela 14ª rodada da Superliga feminina. O grande destaque da partida foi Jheovana, que fez 26 pontos pela equipe visitante.

Com o resultado, o Sesc/Flamengo segue na quinta colocação do campeonato, com 30 pontos. Já o Paulistano Barueri está em décimo lugar, com dez.

O Sesc/Flamengo volta à quadra no domingo (26), contra o Pinheiros, pela próxima rodada da Superliga. Já o Paulistano Barueri joga na terça-feira (28), contra o Praia Clube.