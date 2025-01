Murilo projeta primeiro clássico do Palmeiras em 2025 e mira tetra do Paulistão

"Começamos o ano muito bem, com os trabalhos bem intensos. Tudo o que o professor e a comissão vêm pedindo estamos fazendo, trabalhando no mais alto nível. Sabemos como é o calendário, e esse ano vai ser ainda pior. Temos de continuar trabalhando, intensos e agressivos nos treinamentos, porque nos jogos vai sair assim naturalmente", analisou.

Murilo coloca o título do Estadual como meta no Palmeiras. O Verdão conquistou o troféu nos últimos três anos e, se vencê-lo novamente em 2025, conseguirá um tetracampeonato inédito em sua história e na era profissional do futebol paulista.

"Sabemos a importância do Paulista, então estamos nos preparando muito bem para conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. Mas sabemos de todo o processo, de todo o sacrifício que a gente tem que fazer. A gente está muito bem preparado para trabalhar e se dedicar até o final para buscar mais um título que pode ser histórico e especial para nós", concluiu.

O Palmeiras ganhou da Portuguesa em sua estreia no Paulistão, mas só empatou com o Noroeste, no último sábado, por 1 a 1. O time alviverde, portanto, ocupa a segunda colocação do Grupo D do torneio, com quatro pontos conquistados.