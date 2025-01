Manchester City anuncia a contratação de Vitor Reis, ex-Palmeiras

We're delighted to announce the signing of Vitor Reis ?? pic.twitter.com/jgFf8MaDp9

? Manchester City (@ManCity) January 21, 2025

Desde 2016 no Palmeiras, Vitor Reis colecionou títulos nas categorias de base da equipe desde os dez anos de idade. Ano passado, o zagueiro fez sua estreia no profissional no dia 26 de junho, quando entrou no segundo tempo da partida entre Fortaleza e Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão.

Na partida seguinte, foi titular pela primeira vez no clássico contra o Corinthians, pela 13ª rodada, no Allianz Parque. Vitor Reis ainda anotou o segundo gol do Verdão no jogo, seu primeiro pela equipe principal, e confirmou a vitória por 2 a 0.

Ao todo, foram 22 jogos com o time principal do Palmeiras, sendo titular 19 vezes, e dois gols marcados. Suas atuações renderam o prêmio de Melhor Primeiro Zagueiro no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.