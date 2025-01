Lateral Natanael é regularizado no BID e já pode estrear pelo Atlético-MG

Contrato de Natanael com o Atlético-MG foi registrado no BID nesta terça-feira (Foto: Reprodução)

Além dele, Gabriel Menino e Patrick, outros dois reforços do Atlético-MG para esta temporada, também já estão regularizados no BID da CBF.

No Campeonato Mineiro, o Atlético-MG se encontra na terceira colocação do Grupo A, com um ponto conquistado. O time retorna aos gramados nesta quarta-feira, contra o Democrata-VG, pela segunda rodada da competição. A bola rola às 19h (de Brasília), no Mineirão.