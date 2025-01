Jhegson Méndez é anunciado por time do Equador e deixa o São Paulo

O volante Jhegson Méndez, ex-São Paulo, foi anunciado nesta terça-feira pelo Independiente Del Valle, do Equador. O equatoriano tinha contrato com o Tricolor Paulista até o fim de 2025.

Méndez não conseguiu se destacar no clube do Morumbi. Contratado no início de 2023, o jogador de 27 anos disputou apenas 24 jogos em sua primeira temporada pelo São Paulo.

Após não conquistar espaço, o volante foi emprestado ao Elche, da Espanha, em fevereiro do ano passado. Ele retornou ao Tricolor no meio de 2024, mas sequer foi utilizado pelo técnico Luis Zubeldía.