Grêmio confirma saída do goleiro Marchesín, que vai para o Boca Juniors

Deste modo, para a estreia no Campeonato Gaúcho, contra Brasil de Pelotas, o técnico argentino Gustavo Quinteros terá Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Guilherme Leal como opções para serem utilizadas no gol. A partida acontece nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Estádio Bento Freitas.

Nota oficial do Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que recebeu uma proposta do Club Atlético Boca Juniors pelo goleiro Agustín Marchesín e, após negociações com o clube argentino e a manifestação do atleta em retornar ao seu país natal, alcançou um acordo para a transferência onerosa dos direitos econômicos do atleta.

Marchesín foi liberado para viajar a Buenos Aires, realizar os exames médicos e, se aprovado, assinar contrato com seu novo clube.

O Grêmio agradece ao jogador pela dedicação demonstrada em sua temporada no Clube e deseja sucesso nos próximos desafios".