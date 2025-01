Ex-Corinthians, Ruan Oliveira é anunciado pelo Cuiabá

Com a camisa do Corinthians, Ruan Oliveira participou de 32 jogos (19 como titular), com dois gols marcados. O jogador chegou ao clube em 2019, inicialmente para integrar o time sub-20, e depois se fixou no profissional.

Além de Ruan, o Cuiabá anunciou as chegadas do volante Sander e o goleiro Arthur. O Dourado começou o Campeonato Mato-Grossense de 2025 com dois empates (0 a 0 com o Operário e 1 a 1 com o Mixto).