Estrela do São Paulo na Copinha terá dois jogos em dois dias após ser titular no Paulistão

Resta saber se nesta terça-feira, contra o Criciúma, em Araraquara, o técnico do time sub-20 do São Paulo, Allan Barcellos, irá escalar Ryan Francisco como titular, mesmo tendo passado menos de 24 horas entre uma partida e outra, ou se o jogador mais decisivo da equipe na competição começará no banco de reservas.

Além de Ryan Francisco, os volante Hugo e Negrucci e os meias Matheus Alves e Lucas Ferreira foram os outros garotos do time sub-20 do São Paulo que jogaram contra o Botafogo-SP nesta segunda-feira.

Com oito gols e uma assistência em sete jogos, não é exagero dizer que Ryan Francisco é o principal nome do time sub-20 do São Paulo. Sua presença em campo nesta terça-feira será fundamental para que a equipe tenha mais chances de avançar à grande decisão. Sua integridade física, contudo, vem primeiro que o sonho de conquistar o maior torneio de base do Brasil, até porque ele deverá ser promovido definitivamente ao profissional após a competição.