Palmeiras fecha preparação para clássico contra o Santos; veja provável escalação

Uma possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mauricio; Estêvão e Thalys (Flaco López).

Classificação e jogos Paulista

A novidade no treinamento desta manhã foi a presença do lateral esquerdo Piquerez, que está em reta final de recuperação de uma cirurgia no joelho e participou normalmente das atividades com os companheiros. Ele, porém, não deve ser relacionado para o clássico.

Abel Ferreira dirigiu, além do treino tático, um exercício posicional de construção de jogo. Por fim, ainda houve um ensaio de bolas paradas.

O duelo entre Santos e Palmeiras está agendado para as 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Vila Belmiro. O Verdão venceu a Portuguesa na estreia do Paulistão, mas tropeçou diante do Noroeste no último sábado e ficou no empate por 1 a 1. O time alviverde, portanto, ocupa a segunda colocação do Grupo D da competição, com quatro pontos conquistados.