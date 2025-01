Escalação do Santos: Soteldo faz parte do treino e segue como dúvida para clássico

O meia Barreal e o atacante Tiquinho Soares já participam de atividades no CT Rei Pelé, mas ainda não foram anunciados e aguardam a inscrição.

Classificação e jogos Paulista

O atacante Willian Bigode, com uma lesão na coxa direita, e o lateral-direito Aderlan, se recuperando de contusão no joelho esquerdo, completam a lista de desfalques.

O Santos recebe o Palmeiras às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Paulistão. O Peixe está na vice-liderança do Grupo B do Estadual, com quatro pontos, assim como o Guarani, que lidera. Ponte Preta, com um, e Red Bull Bragantino, com zero, completam a chave.