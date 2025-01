David Luiz é ovacionado no desembarque em Fortaleza

Por volta das 00h40 (de Brasília), o aeroporto estava lotado com a torcida do Leão. Apesar do dia e do horário, centenas foram presenciar a chegada de David Luiz ao Fortaleza, que tirou fotos com os torcedores presentes. O zagueiro foi recebido com festa e com uma série de homenagens nas redes sociais da equipe.

Ex-Flamengo, o atleta chegou ao Fortaleza sem custos e tem contrato válido até 2026. Com longa carreira europeia, David Luiz chega para adicionar experiência ao elenco do Leão.