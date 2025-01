Danilo recusa gigante italiano e deve assinar com o Flamengo

O campeão da Copa do Brasil venceu a disputa com a Napoli pela contratação do jogador. A equipe italiana desejava contar com o capitão da Seleção Brasileira, porém, devido a problemas familiares, Danilo optou por retornar ao Brasil, segundo informações do jornalista italiano Di Marzio.

O Santos também se mostrou interessado em repatriar o atleta. No Peixe, ele conquistou diversos títulos, inclusive uma Libertadores em 2011. Mas o veterano optou por vestir as cores do Flamengo, clube do qual é torcedor desde pequeno.

A rescisão com a Juventus não deve ser um empecilho, já que, devido aos muitos anos atuando pela equipe de Turim, o zagueiro conta com muito respeito no clube, que deve satisfazer sua vontade de atuar em seu país de origem.