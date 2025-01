Coronado passa em primeiro teste do ano e mostra que pode ser peça importante no Corinthians

O meio-campista Igor Coronado iniciou a temporada de 2025 com o pé direito. O jogador foi decisivo para a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, no último domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, e foi aprovado em seu primeiro teste do ano.

O atleta de 32 anos foi titular do Timão e abriu o placar em Itaquera com um belo gol de falta. Ele permaneceu em campo por 69 minutos e, neste período, apresentou boas estatísticas.

Além do tento, foram três finalizações a gol, quatro duelos ganhos, um passe decisivo e uma taxa de 75% de acerto nos toques. Os números foram divulgados pelo próprio Corinthians nas redes sociais.