Corinthians x Grêmio: veja informações e onde assistir ao duelo pela semifinal da Copinha

O Corinthians enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, pela semifinal da Copinha. A bola rola a partir das 17h00 (de Brasília), na Arena Barueri, na zona oeste da grande São Paulo.

Para chegarem até as semifinais, Corinthians e Grêmio enfrentaram partidas difíceis. O Timão venceu o Vasco por 1 a 0 na noite do último domingo. O único gol do jogo foi marcado por Gui Negão, aos sete minutos da primeira etapa.

Já o Grêmio, na mesma noite, eliminou o Palmeiras na Arena Barueri, com uma vitória por 3 a 2. Os gremistas saíram atrás do placar, mas viraram o duelo. No fim, com um tento de Luis Eduardo, o Imortal avançou de fase.