Corinthians x Água Santa: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Corinthians e Água Santa medem forças nesta quarta-feira pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão começou o Estadual com o pé direito, com duas vitórias nos dois primeiros compromissos. No último domingo, a equipe alvinegra bateu o Velo Clube por 2 a 1, com gols de Igor Coronado e Talles Magno, também em Itaquera.

Assim, o Corinthians se encontra na liderança do grupo A, com seis pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol. Inter de Limeira e Botafogo-SP vêm logo atrás, ambos com uma unidade cada.