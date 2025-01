Com um a menos desde o início, Novorizontino empata com Inter de Limeira e segue sem vencer no Paulistão

Nesta terça-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Novorizontino duelou com a Inter de Limeira no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi e empatou por 1 a 1. O gol do Tigre foi marcado por Renato, enquanto Alex Sandro deixou tudo igual. Airton Moisés ainda foi expulso aos 14 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Novorizontino, que perdeu na estreia e empatou na rodada anterior, seguiu sem vencer na competição. Agora, o time possui dois pontos. Apesar de ter ultrapassado o São Paulo, o Tricolor possui dois jogos a menos. Do outro lado, assim como o Tigre, a Inter de Limeira não sabe o que é vencer neste Paulistão, já que na estreia empatou com o Guarani. Deste modo, seguiu na terceira posição do Grupo A, agora com dois pontos.

O Novorizontino retorna aos gramados contra o Palmeiras, no próximo sábado, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia e pela mesma rodada, mas desta vez às 16h, a Inter de Limeira encara a Ponte Preta. A partida acontece no Estádio Major José Levy Sobrinho.