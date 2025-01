Com reforço Juninho e retorno de Cebolinha, Flamengo começa preparação para encarar o Bangu

Nesta terça-feira, com Juninho, novo reforço do Flamengo, e Cebolinha, que por sua vez retornou de grave lesão no tendão de Aquiles após mais de um ano afastado, o Flamengo iniciou a preparação para encarar o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

Além dos dois atletas, o elenco principal, que retornou dos Estados Unidos no último dia 19, também está disponível para ser utilizado pelo técnico Filipe Luís.

Contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, Juninho, de 28 anos, se apresentou nesta terça-feira. Já Cebolinha retorna aos gramados após a lesão ocorrida no dia 11 de agosto de 2024, na partida contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.