Claudinho fustra Palmeiras e avisa que irá se transferir ao futebol do Catar

O Palmeiras não conseguirá viabilizar a contratação do meia Claudinho nesta janela de transferências. O clube estava otimista e chegou a encaminhar um acordo com o jogador, mas viu o negócio melar nas últimas horas.

Como apurou a Gazeta Esportiva, a diretoria alviverde se acertou com o Zenit, detentor dos direitos de Claudinho, no último fim de semana. Nesta segunda-feira, o Verdão recebeu sinalização positiva do atleta e seu estafe para fechar a operação.

A contratação parecia sacramentada. As partes, inclusive, já trocavam minutas contratuais para concluir o negócio. Entretanto, o Palmeiras foi avisado pelo meia que ele havia mudado de ideia e iria se transferir ao futebol do Catar, frustrando os planos do time paulista.