Brugge x Juventus: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Champions

Nesta terça-feira, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, a Juventus visitará o Brugge, no Jan Breydel Stadion, às 17h (de Brasília).

A Juventus vem de uma importante vitória contra o Manchester City e ocupa 14ª colocação da tabela, com 11 pontos. Já o Brugge é o 19º colocado, ainda na zona de repescagem para as oitavas, com dez pontos.

ONDE ASSISTIR