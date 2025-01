Atlético de Madrid vira sobre Bayer Leverkusen e assume o terceiro lugar da Champions

Nesta terça-feira, pela sétima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid recebeu o Bayer Leverkusen no Estádio Cívitas Metropolitano e venceu por 2 a 1, de virada. O gol dos visitantes foi marcado por Piero Hincapié, enquanto Julián Alvarez (2) virou para os mandantes.

Assim, com o resultado positivo, a equipe comandada por Diego Simeone, que teve um expulso aos 25 minutos do primeiro tempo, emendou a quarta vitória na competição e pulou para a terceira colocação, agora com 15 pontos. A equipe entrou na zona de classificação direta às oitavas de final. Do outro lado, o Leverkusen, que também contou com uma expulsão, desta vez aos 31 da etapa final, caiu para sexto, com os mesmos 13.

O Atlético de Madrid retorna aos gramados pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, contra o Villarreal. A partida acontece neste sábado, às 12h15 (de Brasília), Estádio Cívitas Metropolitano. No mesmo dia, mas pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen encara o Leipzig. A bola rola às 11h30, na Red Bull Arena Leipzig.