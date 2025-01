Aston Villa perde do Monaco e pode deixar o G8 da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, em confronto válido pela sétima e penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Aston Villa visitou o Monaco no Estádio Luís II, perdeu por 1 a 0 e pode deixar o G8 nesta rodada. Singo foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o revés, o Aston Villa permaneceu com 13 pontos, na sétima colocação da tabela, e pode deixar a zona que garante classificação direta às oitavas de final da competição continental ainda nesta rodada. Por outro lado, com a vitória, o Monaco também chegou aos 13 somados, agora na nona posição.

O Aston Villa volta aos gramados no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), quando recebe o West Ham, no Villa Park, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. No sábado, às 13h, o Monaco recebe o Rennes, no Estádio Luís II, pela 19ª rodada do Francês.