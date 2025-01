Zagueiro Cacá defende postagem de Yuri e diz não haver briga no elenco do Corinthians

(Foto: Reprodução/Instagram)

Cacá repostou a postagem de Yuri, mas logo apagou seu story e gravou um vídeo dizendo que não há briga no elenco alvinegro. De acordo com o zagueiro, a equipe é muito unida, e a postagem do atacante foi uma espécie de lembrete sobre como o time deve se manter humilde.

"Salve nação, to aqui recebendo um monte de mensagem aqui falando de treta no time, que treta no time o quê?! O time é muito unido, se cobra pra caramba, não preciso nem entrar em detalhes aqui porque só nós sabemos o que passamos. Sempre tem uns que interpretam mal. Não existe treta, é só uma postagem de que devemos sim nos manter humildes, trabalhando, para que a gente não volte para aquela situação", declarou Cacá em seu Instagram.