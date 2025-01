Técnico do São Paulo valoriza campanha na Copinha e vaga na semi: "Privilégio"

Allan Barcellos é um dos grandes responsáveis por conduzir o time sub-20 do São Paulo até a semifinal da Copinha. Após a classificação diante do Cruzeiro, o treinador da equipe valorizou a campanha realizada pelos seus jogadores e tem procurado aproveitar a grande fase vivida à frente do Tricolor.

"Poder disputar uma Copa São Paulo é um privilégio para nós treinadores. Estou muito feliz com tudo que estamos vivenciando, com tudo que estamos aprendendo diariamente aqui, não só com nossos atletas, mas também com nossos adversários. É a principal competição de base do Brasil', disse Allan Barcellos.

Antes de assumir o sub-20, Allan Barcellos treinou a equipe sub-17 do São Paulo. Na categoria de baixo ele se sagrou vice-campeão brasileiro, paulista e da Copa do Brasil.