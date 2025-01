São José vence e quebra sequência de quatro vitórias do líder Minas no NBB

Nesta segunda-feira, o São José duelou com o líder Minas na Farma Conde Arena, pelo NBB, e venceu por 98 a 88.

Com o resultado, a equipe paulista embalou o quarto triunfo seguido, alcançou 32 pontos, subiu para a nona colocação e ainda quebrou a boa sequência do adversário, que vinha de quatro vitórias. Apesar da derrota, o Minas seguiu na liderança com os mesmos 37 pontos e um jogo a menos em relação ao vice-líder FlaBasquete.

O São José retorna às quadras nesta quinta-feira, contra o São Paulo, novamente pelo NBB. A partida acontece às 20h (de Brasília), no Ginásio do Morumbi. No mesmo horário, o Minas encara o Mogi. Desta vez o jogo acontece nesta quarta-feira, no Ginásio Professor Hugo Ramos, pela mesma competição.