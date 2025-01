Santos anuncia a saída de Paulo Bracks, ex-CEO do clube

Paulo Bracks não faz mais parte da diretoria do Santos. Nesta segunda-feira, o profissional infirmou que pediu para sair do Peixe.

Bracks estava no Alvinegro Praiano desde o final de junho de 2024. Ele ocupava o cargo de CEO e tinha a responsabilidade de gerenciar as áreas administrativas do clube.

O dirigente, porém, perdeu força com a contratação de Pedro Martins. O ex-funcionário do Botafogo chegou ao Santos em dezembro e assumiu justamente o posto de CEO.