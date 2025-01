Rodada NBA: Lakers perde para Clippers no clássico de Los Angeles

O Los Angeles Lakers visitou o Clippers no Intuit Dome e terminou derrotado por 116 a 102, mesmo com Lebron James sendo o cestinha da partida, neste domingo. O astro americano anotou 25 pontos.

Do lado do Clippers, Norman Powell liderou, com 22 pontos, seguido por James Harden e Ivica Zubac.

O Lakers está na sexta colocação da Conferência Oeste, com 22 vitórias e 18 derrotas. O Clippers está uma posição à frente, com 24 vitórias e 17 derrotas.