Júnior Santos desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Atlético-MG: "Muito feliz"

Os gols de Deyverson e Otávio na vitória por 2×0 contra o Orlando City, em jogo-treino que inicia a semana de preparação! ????? pic.twitter.com/8HXE0XPSQy

? Atlético (@Atletico) January 20, 2025

Em 2023, com a camisa do Botafogo, Júnior Santos marcou 20 gols e deu quatro assistências em 50 jogos. O jogador foi peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. No torneio continental, Júnior Santos foi o artilheiro da competição, com dez bolas na rede, e ainda marcou o gol do título do Glorioso justamente sobre o Atlético-MG, na vitória por 3 a 1.

O jogador ainda tem passagens por Osvaldo Cruz, Ituano, Ponte Preta e Fortaleza. No futebol japonês, defendeu Kashiwa Reysol, Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima.

O Atlético-MG segue nos EUA, onde faz sua pré-temporada. No próximo sábado, o Galo enfrenta o Orlando City, às 17 horas (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, pela FC Series. Júnior Santos vai permanecer no Brasil e não vai se juntar à delegação atleticana, ainda segundo a Itatiaia.