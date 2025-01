FPF define data e horário da semifinal entre Corinthians e Grêmio pela Copinha; veja

ANOTA AÍ!



Para chegarem até as semifinais, Corinthians e Grêmio enfrentaram partidas difíceis. O Timão venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste domingo. O único gol do jogo foi marcado por Gui Negão, aos sete minutos da primeira etapa.

O Grêmio eliminou o Palmeiras na Arena Barueri, ao vencer o Verdão por 3 a 2. Os gremistas saíram atrás do placar, mas viraram o duelo. No fim, com um tento de Luis Eduardo, o Imortal avançou de fase.

A grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como manda a tradição, acontece sempre no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no estádio do Pacaembu.