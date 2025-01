Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro David Luiz até o fim de 2026

Já pela seleção brasileira, entrou em campo 57 vezes, se tornando assim o oitavo zagueiro com mais partidas com a Amarelinha. Ao longo dos jogos, balançou as redes três vezes, sendo duas delas na Copa do Mundo de 2014. O defensor ainda foi campeão da Copa das Confederações em 2013.

No Flamengo, David Luiz chegou em setembro de 2021. Desde então, disputou 132 jogos e conquistou quatro títulos: uma Copa Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).