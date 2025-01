Fabinho valoriza oportunidades com Abel e projeta primeiro clássico de 2025

Nesta segunda-feira, após o treino de preparação do Palmeiras para o compromisso contra o Santos, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o meio-campista Fabinho valorizou as oportunidades que tem recebido com Abel Ferreira e projetou o primeiro clássico de 2025.

"Fico muito feliz com os elogios do professor. Procuro trabalhar bastante e aproveitar sempre quando tenho as oportunidades. Neste ano não vai ser diferente. Vou trabalhar, dar meu máximo e, quando ele quiser me escalar, vou sempre dar o meu melhor pelo Palmeiras", disse.

Formado nas categorias de base do Alviverde, Fabinho foi promovido ao time principal em 2020. Desde então, o jogador de 22 anos soma 72 partidas pelo clube paulista, nas quais balançou as redes uma vez e não anotou nenhuma assistência.