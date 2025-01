Especulado no Grêmio, Keylor Navas faz acordo com equipe argentina, diz jornal

Navas deixou o Paris Saint-Germain em 2024 e estava analisando o mercado. Ele conversou com equipes europeias, sauditas e sul-americanas. O goleiro ficou próximo de assinar com o Monterrey, do México, mas as partes não chegaram a um acordo.

Na América do Sul, Keylor Navas esteve no radar de San Lorenzo-ARG, Grêmio, Colo-Colo-CHI e Newell's Old Boys-ARG.

O goleiro costarriquenho e o Newell's teriam fechado um acordo que, segundo o Olé, deve ser oficializado nesta semana.

Navas venceu a Liga dos Campeões três vezes pelo Real Madrid e, em 2019, fechou com o PSG. Ele jogou no time francês por quatro anos e, durante esse período, foi emprestado ao Nottingham Forest. O atleta encerrou seu contrato com a equipe em julho de 2024 e, desde então, não atuou por mais nenhum clube.