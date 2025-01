Escalação do São Paulo: time estreia no Paulista com dois destaques da Copinha

Esse será o primeiro compromisso oficial do São Paulo em 2025. O time entrará em campo com uma formação alternativa enquanto a maior parte do elenco profissional retorna dos EUA, mas para o duelo da próxima quinta-feira, contra o Guarani, no Morumbis, os principais nomes da equipe já estarão à disposição de Zubeldía.

A tendência é que contra o Guarani o time titular já entre em ação, até porque será o único jogo antes do clássico de domingo, contra o Corinthians, no Morumbis. O duelo com o Bugre também marcará a primeira partida do São Paulo jogando em casa na nova temporada.