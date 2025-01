De saída, Battaglia dá adeus ao Atlético-MG e nega problema com o elenco

Obrigado massa por estas duas temporadas. Obrigado por todo vosso carinho, apoio e respeito. Vivemos momentos únicos que nunca vou esquecer. Obrigado a cada funcionário do clube que me acompanhou no dia a dia. Dentro da cidade do galo só tem gente boa. Obrigado a cada companheiro que lutou e vibrou comigo dentro do campo. Obrigado por cada momento vivido. Foi uma honra para mim levar a cinta de capitão. Desejo uma temporada cheia de sucesso e muitas victorias para todos vocês!

Não tive nenhum problema com o elenco. Não tive nenhum problema com a diretoria.

Hoje vou abraçar outro projeto. Voltar ao meu país, logo de muito tempo fora. Voltar perto da minha família e meus amigos.

A partir de agora vou ser um torcedor atleticano pelo resto da vida.

Foi um prazer enorme para mim representar essa camisa.



Por sempre no meu coração