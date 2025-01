Corinthians se reapresenta após vitória e inicia preparação para jogo contra o Água Santa

O elenco do Corinthians se reapresentou e voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, no dia seguinte à vitória de 2 a 1 sobre o Velo Clube, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O foco agora está na partida contra o Água Santa, marcada para quarta-feira.

Os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais no último jogo realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais foram a campo e fizeram um trabalho tático dividido por setores, separando sistemas ofensivo e defensivo em dois campos. Houve também um exercício de enfrentamento.

O Corinthians não deve ter muitas novidades para a terceira rodada do Estadual. O meia Rodrigo Garro segue em tratamento de uma lesão no joelho direito e não deve ser utilizado. O goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon, com a Seleção Brasileira sub-20, desfalcam a equipe do Parque São Jorge. Já o goleiro Hugo Souza é dúvida.