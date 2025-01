Citado por Donald Trump em discurso, Gianni Infantino agradece: "Grande importância para a Fifa"

"Agradeço ao presidente Trump, com quem tenho uma grande amizade, e dizer que, juntos, faremos não apenas a América grande novamente, mas também o mundo inteiro, pois o futebol une o mundo", completou Infantino.

No último sábado, Infantino e Trump se reuniram no Mar-a-Lago, na Flórida, onde discutiram as próximas edições dos dois principais torneios da Fifa. Já no domingo, além da Copa do Mundo de 2026, o presidente dos Estados Unidos citou também as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

"Eu serei seu presidente para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Então, Gianni, obrigado pela Copa do Mundo, e a todos, obrigado pelas Olimpíadas. Nós vamos nos divertir muito", disse Trump.