Caixinha fala sobre comportamento do Santos fora de casa e ressalta busca por vitórias

O Santos empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi o primeiro teste da equipe fora de casa em 2025.

Após um primeiro tempo ruim, o Santos reagiu na segunda etapa e empatou a partida, com gol de Guilherme. O técnico Pedro Caixinha analisou o resultado e disse que o elenco deve adotar o mesmo comportamento que mostra dentro de casa longe de seus domínios.

"Não existimos na primeira parte. Nós temos que entender qual instituição que representamos e que nós temos o compromisso de jogar da mesma maneira em casa do que jogamos fora. Essa é a grandeza do clube. Não podemos em três dias deixar de jogar da nossa maneira, colocando em prática nossos comportamentos", afirmou Caixinha, em entrevista coletiva após o jogo.