Botafogo agradece Luiz Henrique após saída do atacante: "Fez milhões sorrirem"

Nesta segunda-feira, o Botafogo agradeceu a passagem de Luiz Henrique através de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual mostra os gols marcados pelo atleta durante sua passagem pelo clube. O atacante foi anunciado oficialmente pelo Zenit, da Rússia, ainda na tarde de hoje.

"O Pantera Negra marcou o nome na história do Clube Mais Tradicional com a sua canhota mágica e muita irreverência. Talento raro do futebol, fez milhões de apaixonados sorrirem na terra e no céu. Lá de cima, a nossa constelação entrou em festa, inclusive o eterno dono da poderosa camisa 7: Garrincha!", escreveu o Botafogo.

"Ao ver o seu legado honrado, o #MaiorDeTodosOsTempos sorriu ao lado de botafoguenses imortais. A magia dos áureos tempos do futebol pairou sobre a América para coroar um novo rei: Luiz Henrique. O garoto do Vale do Carangola, com a essência do jogo e brilho nos olhos, dominou o Brasil e todo o continente. Debochou, venceu, comemorou, foi premiado e hoje se despede do Botafogo carregado de glórias", continuou.